獅隊31日主場開幕戰 賀亮德、吳佳榮傳承14號

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職統一獅隊公布主場開幕戰活動，3月31在台南棒球場OPENING DAY將邀請傳奇洋將賀亮德、退役球員「黑馬」吳佳榮出席，將兩人過去穿過的14號球衣傳承給外野手邱智呈。

中華職棒35年賽季將於30日開打，統一7-ELEVEn獅主場開幕戰首戰為31日在台南市立棒球場與富邦悍將交手。

獅隊今天發布新聞稿表示，主場開幕戰將邀請獅隊傳奇洋將賀亮德（Cesar Hernandez）和曾連3年拿下金手套三壘手獎的退役球員吳佳榮回娘家，兩人過去效力獅隊時期背號都是14號。

獅隊31日賽前將舉辦14世代傳承榮耀時刻，安排2人與現役獅隊外野好手邱智呈舉行簽名會，並進行棒棒相傳儀式，期待邱智呈本季表現能夠更加穩定，站穩獅隊外野戰力，成為主力要角之一。

賀亮德於1995年至1998年間效力獅隊，守備位置中外野手，中職生涯共敲出341安打，包括36發全壘打，打擊率3成10，跑出82次盜壘成功，是攻守優異且頗具速度破壞力的強打者。賀亮德1995年拿下外野金手套及最佳9人外野手獎項，1996年更拿下中職盜壘王，更是中職外籍洋將拿下盜壘王第一人。

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吳佳榮於1999年至2007年間效力獅隊，剛加入獅隊前兩年主要鎮守獅隊外野防線，後來因球隊戰力需求調整，轉戰三壘守備位置，2002至2004年間連3年拿下中職金手套三壘手獎項，也是獅隊重要戰力指標人物之一。

邱智呈是獅隊2019年季中選秀選進好手，2020至2021年間主要都在二軍磨練，未有太多一軍出賽機會，近兩個球季獲得較多一軍出賽機會，與外野三帥陳傑憲、林安可、蘇智傑良性競爭，把握每一次出賽機會，爭取好表現，去年打出亮眼成績。（編輯：李亨山）1130304