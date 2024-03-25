獅隊31日主場開幕戰賀亮德當嘉賓 也想念台灣味

（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職元老球隊統一7-ELEVEn獅隊迎接隊史第35年，31日主場開幕戰邀請傳奇球星賀亮德回娘家，賀亮德迫不及待想見「最棒的台南球迷」，並回味想念的「台灣味」。

獅隊本季主場開幕戰將於31日在台南棒球場與富邦悍將交手，獅隊發布新聞稿將邀請傳奇球星賀亮德（Cesar Hernandez）擔任主場開幕戰嘉賓。

賀亮德在1995至1998年間效力獅隊，離開台灣超過25年，但說起昔日的美好回憶，他仍語帶興奮。這次接到獅隊的邀請，一些他過去來台認識的朋友也透過訊息和電話與他聯絡，賀亮德透露：「他們都跟我說恭喜、歡迎回來，他們很期待能在台灣看到我，我也覺得很開心。」

賀亮德直言在獅隊最棒的回憶是「拿到總冠軍」，來台前兩年與獅隊一同締造2連霸，「我在統一獅打了4年，最好的表現就是我們拿到總冠軍，那是一名外籍球員去到那裡的原因，洋將去那裡就是要贏球，而我們做到了。」

曾拿過中職外野金手套外野手、最佳9人獎，並成為中職史上第一名洋將盜壘王，能在台灣有好表現，賀亮德表示主因是能「做自己」，盡力並且享受自己在做的事，也是他當時會有那些經典動作的原因，包括接外野飛球張開雙手、在打擊區面對第一球的方式等等，都是「做自己」的表現。

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對於過往一同在場上拚戰的隊友們，賀亮德雖然無法一一叫出名字，但看到照片後就勾起滿滿的回憶，他笑說，大家的名字記不太起來，但只要看到人就能想起他是誰，「如果到台灣有機會再遇到的話，我都會知道是誰。」

賀亮德也有一些想回味的「台灣味」，包括炒飯、香蕉及夜市美食等，也想看看這些年台灣和台南的改變，他向台南的獅迷們喊話，「統一獅球迷、台南的球迷是全台灣最好的球迷，我想念你們。」（編輯：李亨山）1130325