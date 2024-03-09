公鹿里拉德三分球獨居第4 湖人丁威迪賞再見火鍋

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）NBA密爾瓦基公鹿的里拉德今天對戰洛杉磯湖人，投進4顆三分球，生涯三分球數超越名人堂球星米勒，獨居史上第4，可惜執行最後一擊時遭湖人丁威迪賞了火鍋，公鹿最終以122比123落敗。

里拉德（Damian Lillard）2012年開啟NBA生涯，前11季在波特蘭拓荒者度過，本季才來到公鹿，而他在本季之前，生涯已有8個球季至少單季200顆三分球。

里拉德今天客場出戰湖人賽前，本季命中173顆三分球，生涯三分球數更達2560顆，與米勒（Reggie Miller）並列第4，他靠著在次節飆進2顆三分球，在排行榜上超車米勒，獨居第4。

單場拿下28分、12助攻的里拉德，原本有機會幫助公鹿贏球，可惜他在倒數2.1秒跳投，被湖人的丁威迪（Spencer Dinwiddie）賞了1記火鍋。

湖人後場大將羅素（D'Angelo Russell）在詹姆斯（LeBron James）因腳踝痠痛缺陣情況下，今天加大進攻火力，單場轟下44分、9助攻，包括9顆三分球，且在比賽結束前5.2秒投進致勝球，幫助湖人逆轉戰局。

美聯社報導，羅素因表現起伏備受質疑，先前還陷入交易傳聞，他表示：「我從來不缺乏自信，也不害怕對抗。在場下大家都知道我經歷過什麼事情，外界的羞辱除了把我塑造成今天你們所看到的的殺手外，並沒有其他作用。」

根據外媒報導，羅素生涯在3支不同球隊（布魯克林籃網、金州勇士、湖人）都曾單場至少投進9顆三分球，成為史上第1人，而他今天第4節獨攬21分火熱表現，更是自2016年布萊恩（Kobe Bryant）以來湖人首名球員。（編輯：陳政偉）1130309