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鄭怡靜擊退日本小將 WTT新加坡大滿貫賽晉32強

2024/3/11 16:38
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（中央社記者黎建忠台北11日電）WTT新加坡大滿貫賽今天進行的桌球女單首輪賽事，「台灣一姐」鄭怡靜面對日本小將木原美悠，以11比7、11比5、8比11、11比9獲勝，順利挺進32強，接下來對手是韓國的徐孝元。

世界排名第15名的鄭怡靜今天對上日本19歲小將木原美悠，首局開賽就拉出7比1的攻勢，給足對手下馬威，很快的就以11比7收下首局。

第2局開賽，鄭怡靜在3比2領先時，連續幾次主動的強勢正拍攻擊一口氣連拿6分，輕鬆連拿2局；第3局鄭怡靜在比賽後段一度以8比5領先對手，不過此時卻出現多次失誤，讓木原美悠連得6分追回1局。

關鍵的第4局，鄭怡靜狀況回穩，中段雙方互有拉鋸，經歷5度平手後，鄭怡靜靠著經驗和對手相持後得分，也稍稍拉開比數，再以11比9收下第4局及比賽勝利。

教練鄭佳奇賽後接受中央社記者訪問時說，可能是第1場比賽，還有點放不開來，「不過畢竟經驗就放在那邊，後來就表現的相當沉穩，相信後續比賽一定可以漸入佳境。」

挺進32強的鄭怡靜，下一場對手將是韓國36歲的削球好手徐孝元，根據世界桌球大聯盟（WTT）官網顯示，2人生涯交手10次，鄭怡靜以7勝3敗佔上風，而且還是近期對戰7連勝。

另外，女單賽事陳思羽也以11比7、10比12、11比7、10比12、11比6險勝葡萄牙45歲老將付玉，同樣闖過首輪；男單賽事部分，莊智淵以3比1的局數擊敗澳洲選手，挺進32強。（編輯：李亨山）1130311

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