桃猿6賽事換場地 新莊、大巨蛋採取全猿主場

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）因桃園棒球場尚未竣工，目前中職樂天桃猿隊先把開季前6場主場分別移至其他3座北部球場，桃猿隊今天公布，在新莊、台北大巨蛋將採全主場形式，在天母則是分成一、三壘側。

桃猿隊昨天公布，31日與台鋼雄鷹隊交手的賽事移至新莊棒球場舉行，4月3日、4日對戰味全龍隊的賽事移至天母棒球場，4月5、6、7日的比賽則改至台北大巨蛋與中信兄弟隊交手。

球團今天公布相關資訊，31日主場開幕戰於新莊棒球場將採內野全猿主場，客隊台鋼雄鷹應援安排於左外野；4月3、4日於天母棒球場迎戰味全龍，將採主客場各半的應援方式，桃猿球迷於一壘側應援，三壘側則是味全球迷。

至於4月5、6、7日桃猿隊將「攻蛋」，在台北大巨蛋採內野全猿主場形式，客隊中信兄弟應援區安排於左外野。

球團指出，上半季主場門票將自21日起於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台開放預售，23日中午12時全面開賣。由於比賽場地異動因素，此次預售將先開放31日至4月4日期間新莊、天母共3場主場賽事，台北大巨蛋及後續賽事購票時程及相關內容，後續將公告。

球團表示，為了感謝所有支持桃猿的10號隊友們，31日、4月3日及4日凡購買新莊、天母內野全區有價門票，4月5日至7日購買台北大巨蛋內野B1區有價門票，入場即贈1張2024年樂天桃猿年度主視覺雷射海報，共3款隨機贈送，數量有限贈完為止。（編輯：張雅淨）1130314