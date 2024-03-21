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陳子豪開轟、敲追平二壘打 兄弟熱身賽擊退桃猿

2024/3/21 22:30（3/21 22:46 更新）
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中華職棒21日在雲林縣斗六棒球場進行官辦熱身賽，7局下，中信兄弟陳子豪轟出陽春砲，幫助球隊一度超前，9局下再敲出二壘安打，送回追平分，終場兄弟以7比6擊退樂天桃猿隊。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年3月21日
中華職棒21日在雲林縣斗六棒球場進行官辦熱身賽，7局下，中信兄弟陳子豪轟出陽春砲，幫助球隊一度超前，9局下再敲出二壘安打，送回追平分，終場兄弟以7比6擊退樂天桃猿隊。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年3月21日
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職今天在斗六棒球場進行的官辦熱身賽，中信兄弟與樂天桃猿在後半段緊咬，兄弟的陳子豪在第7局轟出陽春砲一度超前，第9局更是敲出追平二壘安打，終場兄弟以7比6獲勝。

兄弟在1局下靠著桃猿先發投手威能帝（Pedro Fernandez）控球不穩，獲得2次保送後，陳俊秀擊出的球造成三壘手失誤，攻下1分；2局下兄弟一、二壘有人時，岳政華、許基宏接連敲出安打，攻下3分，取得4比0領先。

桃猿隊在7局上展開反攻，邱丹、林耀煌、鍾玉成、林泓育、馬傑森接連敲安打，攻下4分大局追平。兄弟在7局下靠著陳子豪從陳冠宇手中開轟，攻下1分超前，9局上桃猿隊利用游擊手失誤發起攻勢，滿壘時余德龍敲出安打，帶有2分打點再度超前。

不過到了9局下，兄弟的蘇緯達選到保送後，陳子豪敲出二壘安打建功，送回追平分，最後黃鈞聲敲出再見安打，終場兄弟以7比6擊敗桃猿隊。

兄弟今天推出洋投德保拉（Jose De Paula）先發，他雖然前陣子因家中有事返回多明尼加一趟，不過仍持續自主訓練，今天首度在官辦熱身賽登板，用60球投4局，被敲出4支安打，沒有出現保送，投出5次三振，沒有失分。

兄弟此戰一共動用9名投手，其中第6任投手江忠城沒有解決任何一個人次，投1次保送就退場。對此兄弟球團回應，「江忠城在今日熱身賽8局上中繼投球過程中，因肩膀緊繃提前退場休息，防護團隊會在近日安排江忠城進一步檢查。」（編輯：謝雅竹）1130321

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