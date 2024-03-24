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黃韋盛敲清壘三壘安打 官辦熱身賽兄弟勝雄鷹

2024/3/24 21:36
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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職今天在斗六棒球場的官辦熱身賽，台鋼雄鷹在比賽前半段領先，不過中信兄弟在第6局攻下5分大局，其中滿壘時黃韋盛敲出三壘安打灌進3分，終場兄弟以11比4擊敗雄鷹隊。

此戰雄鷹隊本來取得2比0領先，不過兄弟在4局下展開反攻，曾頌恩敲一壘安打後，陳子豪、蘇緯達接連敲二壘安打，攻下2分追平，接著詹子賢獲保送、投手發生暴投，高宇杰擊出1打點滾地球，超前比分。

第5局雙方各攻下1分，6局上雄鷹隊的王博玄雖然從陳琥手中轟出陽春砲，攻下1分暫時追平；不過下個半局兄弟攻下大局，滿壘時周思齊選到保送擠回1分，江坤宇敲出1打點安打，黃韋盛再敲清壘三壘安打，帶有3分打點，單局灌進5分。

兄弟在7局下靠著王政順敲出1打點三壘安打，徐博瑋再補上安打得1分，終場兄弟隊就以11比4擊退雄鷹隊。

兄弟此戰先發投手猛登（Daniel Joseph Mengden）用81球投5局，被敲出5支安打，投出4次四死球、1次三振，失掉3分含2分責失。雄鷹隊先發投手伍祐城則是用70球投4局，被敲4支安打，投2次保送、6次三振，失掉3分。（編輯：黃世雅）1130324

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