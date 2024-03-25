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高塩將樹先發好投 全越運動春季聯賽維持不敗

2024/3/25 21:10
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）成棒春季聯賽全越運動棒球隊今天靠著日籍投手高塩將樹7局無責失分好投壓制，率隊以7比3擊敗台南市成棒隊、維持不敗；大學隊B組賽事也開打，中華科大、瑋祥科技搶首勝。

113年全國成棒甲組春季聯賽全越運動棒球隊預賽戰績不錯，今天與台南市成棒隊交手，由日籍投手高塩將樹先發，高塩將樹2局下接連被敲2支安打加上隊友守備失誤，失掉2分都非責失分，3局過後回穩。

高塩將樹總計用82球投7局，被敲出6支安打，投出8次三振、無四死球保送，失掉2分都非責失分、奪下勝投。

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全越運動前3局打完0比2落後，4局上追分，抓準對方投手不穩，單局5支安打、3次四死球保送攻勢串聯，一口氣攻下6分、翻轉戰局，兩隊9局各添1分，全越運動順利奪勝，目前春聯戰績3勝1和、維持不敗。

大學隊B組賽事今天開打，中華科大與中華醫大交手，中華科大投手戴毓寬7.2局無失分優質先發，率隊以5比0搶勝；瑋祥科技則與長榮大學交手，瑋祥科技以6比0搶下首勝。（編輯：張雅淨）1130325

#高塩將樹
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