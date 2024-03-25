悍將洋投羅戈新造型登板好投 點出台灣打者纏鬥性佳

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）富邦悍將隊洋投羅戈今天以新造型在熱身賽登板，也投出跟前一場不同的表現，先發5局失1分率隊以8比2擊敗樂天桃猿隊，他表示台灣打者纏鬥性佳，每天的比賽都是挑戰。

羅戈（Nivaldo Rodriguez）先前出賽鬍子濃密又戴著眼鏡、別具特色，今天官辦熱身賽與樂天桃猿隊交手先發，也是戴著運動風的眼鏡上場，但鬍子剃短、顯得清爽。

羅戈開賽連抓6個出局數，3局下接連被邱丹、張閔勛敲出安打，接著犧牲觸擊、再被陳晨威敲出高飛犧牲打失掉1分，但及時回穩、沒擴大失分危機，總計用59球投5局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分、奪下勝投。

悍將總教練陳金鋒表示，羅戈表現正常、順順地丟，透過熱身賽慢慢調整，找控球的位置，也測試角度。

羅戈賽後受訪時換上另外一副比較斯文型的眼鏡，他笑說投球登板戴眼鏡是習慣，至於鬍子是1週前剃掉的，因為台灣天氣有點熱。

羅戈前一場官辦熱身賽先發是15日投3.1局失掉4分，今天投出不同表現，他表示，持續調整、精進球路，研究對方打者的報告，把該做的事情做好。

至於對台灣打者的印象，羅戈提到台灣打者纏鬥性佳，會打出很多界外球，在場上必須確實執行投球計畫，每天都是挑戰，希望持續保有好的感覺。（編輯：謝雅竹）1130325