桃園棒球場總工程進度99% 市府：最快4/16開打

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）中職樂天桃猿隊因優化場地改善工程，開季前6場比賽無法在主場桃園棒球場舉行，桃園市體育局今天表示，截至25日總工程進度為99%，若中職審查通過，最快4月16日可在桃園開打。

桃園棒球場去年12月中由桃園市政府統籌優化改善工程，不過經聯盟場勘後，確定6場桃猿主場更換場地。桃猿隊31日與台鋼雄鷹隊交手的賽事移至新莊棒球場舉行，4月3日、4日對戰味全龍隊的賽事移至天母棒球場，4月5、6、7日的比賽則改至台北大巨蛋與中信兄弟隊交手。

桃園市政府體育局指出，截至25日止，總工程進度為99%，其中場地排水及噴灌改善進度為99%，夜間照明系統優化進度為100%，外野看台地坪及座椅更新進度為 98%，球場今天持續進行看台座椅安裝號碼牌、燈柱雨庇施工、看台壓克力面漆修補、場內修整、線型水溝鋪貼合成橡膠。

體育局說，樂天桃園棒球場工程目前進度依工程契約預定竣工日期3月29日完成，後續由監造單位查驗後，向體育局申報竣工，依規定查驗申報竣工項目，4月初中職將與樂天球團舉行審查會議，確認草皮生長狀況，安排測試賽確認4月16、17日能否在樂天桃園球場進行開幕賽，若狀況不理想將召開第2次審查會議，確認是否能於4月26至28日在桃園開賽。

至於過去常遭詬病的場地排水及噴灌系統問題，體育局表示，除採用美國大聯盟等級的紅土，並由美國大聯盟、日本東京巨蛋及韓國職棒球場技師鋪設紅土區及壘包，讓內野紅土區更加穩固同時提升排水性。

另外，外野看台地坪及座椅也全面更新，於燈柱與看台間隙加強防水措施，夜間照明系統則全面更換為節能40%的LED燈，同時導入DMX照明控制系統，可配合球賽節奏提供舞台燈光效果，帶動觀賽氛圍，期望在重啟後可帶給球迷更多驚喜。（編輯：李錫璋）1130326