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邱冠傑U18東岸聯盟先發勝 被看好投破150公里

2024/4/4 12:56
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（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊單日第2戰與美和中學交手，善化聯隊先發投手邱冠傑5局失3分，率隊以4比3搶勝；邱冠傑潛力佳要挑戰中職選秀，教練田家銘看好球速能進步到150公里。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽善化聯隊今天1日兩戰，首戰與普門中學交手以0比5吞敗，接著與美和中學交手，善化聯隊派出來自台南海事的高三投手邱冠傑先發。

邱冠傑開賽有點狀況，1人出局後投出保送，接著連續被敲2支安打失掉2分，3局被敲出2支安打再掉1分。今天兩隊4局打完3比3戰成平手，善化聯隊5局下戰術執行見效搶下致勝分。

邱冠傑今天總計用70球投5局被敲出4支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉3分責失分、拿下勝投。

善化聯隊教練田家銘是邱冠傑母隊台南海事棒球隊總教練，田家銘表示，邱冠傑高中才開始練投手，之前續航力是問題，3局過後就會明顯表現下滑，但現在續航力越來越好是進步最多的地方。

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邱冠傑身高188公分有身材優勢，目前最快球速投到145公里，之前有用科學化檢測方式，測試直球品質有100%，直球品質好、手腕運用能力佳，現在身體稍嫌單薄，等肌肉長出來後，很有機會投破150公里。

善化聯隊此次以善化高中為主體，加入台南海事、白河商工球員組成聯隊，教練蔡成賢表示，今天本來就設定邱冠傑投球數約70顆，球數到了就換上秦琮恩接替，也是要抓之後玉山盃選拔賽的投手調度感覺。（編輯：張雅淨）1130404

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