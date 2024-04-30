南投首次承辦全障運 聖火引燃16項競技5月登場

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）迎接全障運，聖火引燃儀式今天在中興新村舉行，宣告賽事即將展開，南投縣政府表示，目前參加總人數達5578人，競賽項目有田徑、游泳、射擊、羽球、保齡球、輪椅網球等16項。

教育部主辦、南投縣政府承辦全國身心障礙國民運動會5月25日至5月28日首度在南投縣登場，象徵賽會精神的聖火引燃儀式今天在中興新村台灣省政府大樓前舉行，聖火全國傳遞5月2日展開12天行程，預計繞行北、中、南15所特教學校及單位，請全國民眾為選手加油。

南投縣副縣長王瑞德出席表示，縣長許淑華相當重視南投首次承辦全障運，今天聖火引燃儀式選在台灣省政府前舉行具歷史傳承，民國63年首次身心障礙國民「仁愛運動會」由當時省府教育廳主辦，50年後南投縣政府首度承擔使命，延續傳統精神結合最新科技。

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這屆賽會精神主軸為尋根、溯源、愛流傳，王瑞德說，縣府很榮幸首度承辦2年1次身心障礙者最高層級賽事，為打造有溫度與創意的全障運，縣府教育處團隊全力籌辦，籌備處動員25組人員，目前統計21縣市參加總人數達5578人，精彩可期，也感謝縣內許多廠商贊助。

教育處表示，項目包含田徑、游泳、射擊、羽球、保齡球、輪椅網球、桌球、地板滾球、籃球、健力、射箭、特奧保齡球、特奧羽球、特奧滾球、特奧輪鞋競速、特奧籃球等16項運動，參加對象為肢體、智能、聽覺、視覺障礙等選手，賽程資訊可至官網查詢。（編輯：謝雅竹）1130430