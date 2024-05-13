獅隊15日台南主場賽事 「曹三封」曹竣崵回娘家

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中華職棒統一7-ELEVEn獅隊5月復古主體日活動，今天公布15日主場賽事將邀請獅隊傳奇球星「曹三封」曹竣崵回娘家開球，當日賽前也將安排「老獅話家常」見面會。

獅隊5月復古主題日首週主場賽事分別邀請退役傳奇球星謝長亨、吳俊良及張志強回娘家，獅隊今天發布新聞稿表示，15日台南棒球場主場迎戰富邦悍將隊比賽，將邀請曹竣崵回娘家。

曹竣崵1999年加盟統一獅隊，當年繳出11勝5敗，防禦率2.48好成績，拿下中職新人王及投手金手套獎項，更在1999年4月29日、5月7日、5月13日，分別對戰三商虎、興農牛、味全龍連續投出3場完封比賽，成為球迷口中傳奇人物「曹三封」，更可貴的紀錄是在5月13日面對味全龍比賽，在新竹棒球場締造無安打比賽紀錄。

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曹竣崵2000年至2002年轉戰日本職棒加盟中日龍隊，2003年返台回歸再次為獅隊效力，為獅隊傳奇球星投手經典人物之一，目前任職於台北城市科技大學棒球隊擔任總教練。

獅隊15日除了邀請曹竣崵回到台南棒球場開出漂亮好球外，賽前下午5時20分也會舉辦「老獅話家常」見面會，由曾文誠擔任TALK SHOW主持人，邀請球迷一起進場同樂，感受獅子軍復古月豐富好玩的主題活動，邀請無論是哪個世代的球迷們，誠摯邀請再次回到台南棒球場，一起來回味曾經追著棒球跑的瘋狂回憶。（編輯：李亨山）1130513