羅昂先發7局無失分、郭阜林開轟 獅隊擊敗悍將

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北31日電）中華職棒統一獅隊今天與富邦悍將隊交手，靠著先發洋投羅昂7局無失分好投壓制、郭阜林開轟，終場以3比0搶勝，羅昂奪下單場MVP。

統一7-ELEVEn獅隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，獅隊派出洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發展現壓制力，羅昂開賽連抓5個出局數，2局下2人出局後被敲出安打，隊友守備雖然發生失誤，但力守沒有失分。

羅昂3局下2人出局後投出保送，但沒讓對手延續攻勢，4、5局沒再讓對手上壘，6、7局雖各被敲出1支安打，但都能適時回穩，沒有失分。

羅昂今天總計用102球投7局，被敲出3支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，好投壓制率隊搶勝，也奪下個人本季第3勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

今天兩隊前3局都沒有拿下分數，獅隊4局上1人出局後，陳重廷敲出安打，2人出局後郭阜林開轟，2分砲幫助球隊取得領先，5局上靠著觸身球保送、暴投、接連四壞保送攻占滿壘，林安可高飛犧牲打再添1分保險分，獅隊順利搶下勝利。（編輯：唐聲揚）1130531