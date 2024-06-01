T1雲豹奪冠顏行書喊留住核心陣容 蔣淯安動向受矚

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹奪得隊史首冠，營運長顏行書今天強調，未來2個月設法留下現有核心陣容，而合約即將到期的蔣淯安，談到未來動向，他僅說，還有一個月的時間可以思考。

雲豹本季與台啤結盟，原本台啤英熊主力球員蔣淯安、李啟瑋、黃鎮換穿雲豹戰袍，營運長顏行書賽後受訪時表示，從與台啤合作到前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）加入，都在球團計畫中，「比較幸運的是，計劃一直執行地很順利，經過傷兵、連敗考驗，感謝球員、教練互相信任、支持與溝通。」

雲豹主控蔣淯安總冠軍賽前3戰場均貢獻17分，但第4戰因傷高掛免戰牌，所幸球隊仍以108比80輕取人手不足的台北戰神，系列賽以4戰全勝封王。他表示：「這場沒辦法替球隊拚很可惜，感謝隊友讓我躺著拿到冠軍，是我職業生涯第一個冠軍，因此意義非常重大。」

不過，蔣淯安封王戰休兵，反倒讓剛獲得新人王獎項的高錦瑋相當緊張，他表示，加入球隊以來是學長帶著我成長，很開心能與這麼好的隊友打球，並獲得新人王肯定，未來將繼續加油，成為更穩定的球員。

雲豹在拿下隊史首冠後，卡森斯以及部分主力合約都將到期，既有陣容新賽季是否會有變化，備受關注。

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顏行書表示，未來2個月要設法將現有核心陣容全部留下，「這是制服組工作，希望持續保有爭冠實力，以這批核心陣容為主， 但卡森斯要不要留下來，可能要問他比較準。」

蔣淯安與雲豹的合約將屆，談到下一步，他表示，相信每支球隊拿到冠軍後，都不想球員有太多變動，但因這陣子都專注在季後賽，因此還沒有明確方向，還需要先與妻子討論，「有一個月可以讓我想想」。（編輯：李亨山）1130601