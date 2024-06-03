莎芭蓮卡、芮芭奇娜輕取對手 雙雙闖入法網8強

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（中央社巴黎3日綜合外電報導）白俄羅斯女網名將莎芭蓮卡今天在法國網球公開賽女單以直落二輕取美國選手納瓦洛，順利挺進8強。哈薩克女將芮芭奇娜也以6比4、6比3擊敗烏克蘭對手絲薇托莉娜，輕鬆進入8強。

法新社報導，第2種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）去年在法國網球公開賽（French Open）止步4強，今天以6比2、6比3淘汰第22種子納瓦洛（Emma Navarro），下一戰將挑戰法國好手格拉切娃（Varvara Gracheva）或17歲俄羅斯小將安德瑞娃（Mirra Andreeva）的勝方。

手握2座澳洲網球公開賽（Australian Open）女單冠軍獎盃的莎芭蓮卡，在過去參加的6屆大滿貫賽至少都打進最後4強。她被視為波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）要拿下第4座法網冠軍的最強勁敵。

路透社報導，世界排名第4的芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天與排名第19的絲薇托莉娜（Elena Svitolina）比賽起步緩慢，兩人都未保住發球局；其後芮芭奇娜戰力提升，順利拿下首盤。

到了第2盤，現年29歲的絲薇托莉娜顯然不是芮芭奇娜的對手，她從一開始就出現體力不濟跡象，整盤比賽也缺乏精準度，最後成全芮芭奇娜生涯第2度打進法網8強。（譯者：張正芊）1130603