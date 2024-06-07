前CBA名將雷克斯之子 雷蒙恩投身台灣職籃選秀

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（中央社記者陳容琛台北7日電）前台灣職籃CBA宏國象名將雷克斯的兒子雷蒙恩，今年從NCAA一級加州大學戴維斯分校畢業，準備投身台灣職籃選秀，展開自己的職業生涯。

身高197公分、場上司職後衛的雷蒙恩（Samuel Manu），自幼在台灣長大，並於小學六年級開始接觸籃球，直到16歲才與家人一同前往美國，並在高中畢業後，取得全美大學體育聯盟（NCAA）一級的加州大學戴維斯分校（UC Davis）的獎學金。

擁有不錯的投籃能力，即將結束大學生涯的雷蒙恩，今天也透過新聞稿表示，決定返台投入職籃選秀，延續自己的籃球之路，「我從小在台灣長大，非常喜歡打籃球，所以希望能夠回到台灣開啟自己的職業生涯。」

父親雷克斯（Rex H. Manu）是前台灣職籃CBA宏國象的知名洋將，雷蒙恩提到，雖然父親在場上征戰時，自己還沒有出生，不過從小就受到父親影響，因而同樣踏上籃球路，「爸爸在職籃時期是身材非常壯碩的球員，期許我的身體素質能夠跟他一樣強壯。」

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擁有台灣身分證及護照的雷蒙恩，在台灣兩大職籃P.LEAGUE+、T1聯盟皆被視為本土球員，也符合國際籃球總會（FIBA）認定的本土球員身份，他也預計在6月20日回到台灣，接下來開啟一連串的自主訓練，同時參加選秀前的職籃體測。

至於雷蒙恩屆時將選擇P.LEAGUE+或是T1聯盟，所屬經紀公司啟程國際運動行銷接受中央社採訪時表示，目前仍在評估中。（編輯：吳協昌）1130607