PLG總冠軍戰國王拔頭籌 李愷諺攻守搶眼林書豪讚MVP[影]

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（中央社記者陳容琛桃園9日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天以89比82擊敗桃園璞園領航猿，其中後衛李愷諺在攻守兩端都有不俗的發揮，林書豪直言是這場的最有價值球員（MVP）。

連續2年挺進PLG總冠軍賽的國王，今天作客領航猿，一度取得23分領先，沒想到在第4節遭到反撲，加上進攻端嚴重當機，單節僅得5分創下PLG總冠軍賽團隊單節最低得分的不名譽紀錄，不過最後還是以7分之差取勝，驚險搶下總冠軍賽首勝。

此役國王後衛李愷諺除了攻下全場最高18分，外帶8籃板，甚至在防守端讓本季例行賽MVP大熱門的盧峻翔僅得到6分，不僅成為國王獲勝的一大關鍵，表現更獲得林書豪的大力讚賞。

林書豪接受賽後媒體聯訪時透露，從去年當對手，到今年變成隊友，一直覺得李愷諺是很有能力的球員，「現在他在最重要的時間表現出來，我沒有覺得很驚訝，他今天是我們攻守兩端的MVP」。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）指出，李愷諺的工作就是負責看管對手最好的球員，從季後賽首輪的福爾摩沙夢想家後衛林俊吉，再到現在的盧峻翔，李愷諺的表現值得更多掌聲，「不會期待每場守到盧峻翔都只有個位數得分，但這也是我們接下來的目標」。

季前林書豪決定加盟國王，讓李愷諺自認空間會被壓縮，因此本季轉換一個角色，從防守開始做起，定位在守住對手王牌球員，展現出自己的不可取代性，「有出手機會是隊友創造，有把握住就有好的進攻表現。」

針對第4節僅得5分的亂流，林書豪提到，確實需要調整，尤其自己身為後衛，沒有讓場上其餘4個隊友清楚知道應該怎麼打，進而帶動進攻節奏，「這是我需要再進步的地方」。（編輯：管中維）1130609

台灣職籃P.LEAGUE+總冠軍賽9日在桃園市立綜合體育館進行首戰，差點浪費最多23分領先優勢的新北國王隊，最終以89比82擊敗桃園璞園領航猿隊，搶下系列戰首勝。賽後國王隊球員在場中致意。中央社記者張新偉攝 113年6月9日

台灣職籃P.LEAGUE+總冠軍賽9日正式開打，由桃園璞園領航猿隊在主場桃園市立綜合體育館迎戰新北國王隊，首戰吸引滿場6470名球迷進場觀賽。圖為國王球迷身穿黃衣應援。中央社記者張新偉攝 113年6月9日

影片來源：P.LEAGUE