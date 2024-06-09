PLG國王差點被領航猿逆轉 驚險搶下總冠軍賽首勝

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（中央社記者陳容琛桃園9日電）台灣職籃P.LEAGUE+總冠軍賽首戰今天點燃戰火，差點浪費最多23分領先優勢的新北國王，最後以89比82擊敗桃園璞園領航猿，搶下系列戰首勝。

PLG總冠軍賽採7戰4勝制，今天在桃園市立綜合體育館進行第1戰，由例行賽龍頭的領航猿在主場對戰國王，其中國王連2年打進總冠軍賽，領航猿則是頭一遭，兩隊都期盼拿下隊史首座冠軍。

此役首節國王在外線手感火燙，單節投進5記三分球，包含楊敬敏、李愷諺、林書緯及洋將奧帝（Austin Daye）都有貢獻，加上當家球星林書豪的穿針引線，幫助球隊取得雙位數領先，雖然第2節遭到領航猿反撲，但國王仍帶著13分領先進入中場休息。

易籃後，國王持續在外線發威，尤其後衛李愷諺單節攻下8分，包辦2顆3分球，洋將曼尼高（Kenny Manigault）也挹注7分，聯手讓球隊一度領先超過20分，並以18分領先結束第3節。

進入決勝第4節，並未放棄的領航猿展開大反攻，頻頻製造對手犯規、站上罰球線取分，而且在國王進攻端嚴重當機的情況下，一舉打出13比1攻勢，追到僅剩6分落後。

不過，曼尼高在終場前57秒成功抄截，並順勢上籃得手，幫助國王再度回到10分差，奠定勝基，即便領航猿洋將伯朗（Alec Brown）回敬1記三分球仍無法改變戰局，最後國王以89比82在客場搶下總冠軍賽首勝。（編輯：管中維）1130609