首登PLG總冠軍賽僅得6分 盧峻翔不想找藉口

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（中央社記者陳容琛桃園9日電）首度站上台灣職籃P.LEAGUE+總冠軍賽舞台，桃園璞園領航猿球星盧峻翔卻僅得到6分，無緣幫助球隊獲勝，他透露不想找任何藉口，自己也不會放棄。

身為本季PLG例行賽龍頭的領航猿，在季後賽首輪擊敗新竹御頂攻城獅後，如願搶下總冠軍賽門票，今天在主場桃園體育館迎戰新北國王，即便一度落後達23分，仍未輕言放棄，在第4節上演大反攻，可惜最後還是無法逆轉戰局，以82比89吞下總冠軍系列戰首敗。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）表示，很多球員都是首度踏上總冠軍賽舞台，因此從一開始就試著找到節奏，導致陷入被動，讓對手帶著領先到最後，但他也相信經過這場洗禮，下一場會有不一樣的表現。

卡米諾斯指出，球員陣形上具有身材優勢，也有順利創造一些罰球機會，慢慢找到節奏，只是沒辦法穩定到最後，「我們在低潮沒有放棄，也奮戰到最後一刻，雖然沒有成功扳平比分，但還是很感謝球員的加油」。

本季例行賽最有價值球員（MVP）大熱門的盧峻翔，首次登上職業的總冠軍賽舞台，卻表現失常，全場9投2中，僅留下6分、3籃板的成績，他直言防守強度的確很高，並提到每個細節必須做得更好，尤其不必要的失誤會讓球隊停滯，「我不想找藉口，接下來一樣繼續學習，然後不會放棄」。（編輯：管中維）1130609