克服左膝十字韌帶傷勢 麥卡洛榮膺PLG東山再起獎

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（中央社記者陳容琛台北10日電）走出左膝十字韌帶撕裂傷勢，福爾摩沙夢想家洋將麥卡洛本季強勢回歸，繳出場均20.1分、12.8籃板成績，成為台灣職籃P.LEAGUE+今年新增設的東山再起獎得主。

PLG今天公布2023-24賽季年度進步獎、東山再起獎得主，其中為表揚過去因嚴重傷勢或其他重大事件所困，且於球季間展現毅力及運動家精神的球員及隊職員，聯盟本季新增東山再起獎予以鼓勵。

曾效力於新北國王的洋將麥卡洛（Chris McCullough），在2021-22賽季因左膝十字韌帶撕裂宣告整季報銷，同時是生涯第2度遭遇十字韌帶撕裂傷勢。不過他積極復健尋求重返球場機會，並在2022-23賽季的季中加盟夢想家，本季更成為團隊的進攻核心，場均貢獻20.1分、12.8籃板，幫助球隊打出例行賽第2名佳績。

憑藉積極不放棄的精神，加上依舊亮眼的表現，麥卡洛經過聯盟內部審慎評估後，如今順利擊敗隊友忻沃克、桃園璞園領航猿的周儀翔及高雄17直播鋼鐵人的張伯維，成為PLG首位東山再起獎得主。

至於競爭相當激烈的年度進步獎，本季出賽數達到39場的新竹御頂攻城獅「小黑」曾柏喻，在場均得分、助攻及三分球命中率皆有顯著提升，成為攻城獅板凳上穩定得分利器，最後以總分53分脫穎而出，力退鋼鐵人的張伯維、領航猿的李家慷。（編輯：張雅淨）1130610