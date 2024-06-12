拋職籃聯合選秀 T1會長錢薇娟盼努力促成

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（中央社記者陳容琛台北12日電）台灣職籃T1聯盟今天舉行年度頒獎典禮，會長錢薇娟在致詞時拋出職籃聯合選秀的構想，她提到目前還沒有得到好的回應，不過盼能努力促成。

提出職籃聯合選秀的構想，T1聯盟會長錢薇娟接受媒體聯訪時表示，每年參與選秀都是固定的球員，也不用到其他聯盟做一樣的事，同時避免浪費人力、物力，「就像九合一選舉，我覺得對球團來說，一定是長期觀察這批球員，而不會因為體測好壞決定選秀。」

不過，台灣職籃P.LEAGUE+日前已經公布體測、選秀的日期，錢薇娟也透露，目前還沒有得到比較好的回應，但她認為事情多討論、溝通絕對是好的，「我們會繼續努力，如果最後不是這個結果，還是會走自己的路。」

對於台灣兩個職籃T1聯盟、P.LEAGUE+合併的議題，錢薇娟則以「都市更新」形容，所有人都有意願，只是整合在一起沒有這麼容易，需要多一點耐心，「就像台鐵跟高鐵要怎麼併，一開始我們採取協會制，而他們在這季也跟著調整，彼此才能以比較對等方式溝通，我相信好事多磨。」

錢薇娟強調，合併需要耐心期待，並提到雙方可以先合作，「像聯合選秀就是不錯的想法。」

隨著T1聯盟賽季落幕，錢薇娟提到，休賽季還有很多工作正在進行，包含選秀、尋找合作夥伴等，甚至不排除有新的球隊加入，「希望制度愈來愈完善，讓聯盟可以運作得長久。」（編輯：李亨山）1130612