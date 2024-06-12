T1拋聯合選秀 PLG：時間點來不及

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（中央社記者黃巧雯桃園12日電）台灣職籃T1聯盟會長錢薇娟拋出職籃聯合選秀的構想，P.LEAGUE+副會長陳建州今天表示，明天PLG選秀報名就截止，時間點來不及，但他提出季後賽或許可成為兩聯盟未來合作選項。

PLG、T1聯盟與超級籃球聯賽（SBL）過去選秀會都是各自進行，不少球員同時報名2聯盟或3聯盟選秀，甚至曾出現同一球員獲得2支球隊青睞的情況。

為避免浪費人力、物力，錢薇娟今天提出共同選秀的想法，只是PLG已在6月初公布選秀時程，7月10日舉辦選秀，報名作業將於明天中午截止。

陳建州今天出席PLG總冠軍賽接受媒體聯訪時表示，PLG每年7月舉辦選秀，提早在4月就啟動相關作業，他認為，若4月提出還有機會，「這個時間點提出這個，姑且不論好或壞，但時間點確實來不及。」

陳建州透露，目前已有30幾名球員報名，包括政治大學、健行科大球員以及前中華職籃（CBA）宏國象名將雷克斯（Rex H. Manu）之子雷蒙恩（Samuel Manu）。

陳建州話鋒一轉提到，今年暑假是兩聯盟以及球隊洽談的好時機，主要還是球團老闆的想法，「這是比較複雜的，但這是個機會要好好談。」

儘管今年來不及共推聯合選秀，陳建州則拋出兩聯盟推出新季後賽賽制想法，未來從Final 4變Final 8，季後賽互相交叉對決，最後進行台灣大賽，他表示，已有跟幾個球團老闆聊過，並樂見這類賽制。

陳建州表示，先讓兩聯盟慢慢走在一起，「不是一次到位沒關係，先互相理解，我覺得才能水到渠成。」（編輯：龍柏安）1130612