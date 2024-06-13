小聯盟3台將同場競技 李灝宇擊出高飛犧牲打

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）美國職棒小聯盟2A層級今天3名台將同場競技，老虎隊2A李灝宇雖然沒有安打演出，不過從海盜隊2A先發投手陳柏毓手中擊出高飛犧牲打，最終陳柏毓投4.2局失4分，吞下敗投。

老虎隊2A今天對上海盜隊2A，老虎隊的李灝宇先發打第2棒、擔任二壘手，雖然4打數沒有敲出安打，不過在5局上一、三壘有人時，從對方先發投手陳柏毓手中擊出高飛犧牲打，攻下1分，本季目前李灝宇出賽54場，打擊率2成80。

海盜隊2A此戰先發投手為陳柏毓，1局上雖然開局就投出保送，不過讓李灝宇擊出中外野飛球出局後，再連飆2次三振，2局上則是演出3上3下；3局上陳柏毓遇到亂流，被敲安打、投出保送後，再被轟出3分全壘打，戰局遭逆轉；4局上回穩連解決3名打者。

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陳柏毓在5局上被敲出3支安打、1支高飛犧牲打，失掉1分，在2出局時退場。總計陳柏毓先發投4.2局，被敲出5支安打，投2次保送、4次三振，失掉4分。最終海盜隊2A以2比5不敵老虎隊2A，陳柏毓吞下本季第5敗，目前防禦率4.81。

另外，陳柏毓的隊友鄭宗哲今天先發擔任開路先鋒、守游擊，在1局下選到保送上壘，之後靠著隊友安打跑回1分，總計3打數沒有敲出安打，本季目前打擊率2成22。（編輯：陳政偉）1130613