陳瑞鑫華南青少棒敲超前安 精壯無贅肉似江少慶

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）華南青少棒賽新北市陳瑞鑫埋伏8棒，今天對宜蘭縣敲出超前二壘打翻轉氣勢，助隊以10比3晉4強。陳瑞鑫增重至約80公斤但身材精壯無贅肉似偶像江少慶，教團稱讚身材條件突出。

113年華南金控盃全國青少棒賽新北市隊今天在敗部與宜蘭縣隊交手，前5局打完2比3落後。新北市隊6局上靠著保送、犧牲觸擊、保送攻占得點圈，陳瑞鑫二壘打、一棒2分幫助球隊超前比數，新北市隊7局上再追加6分、搶勝晉級4強。

新北市隊總教練邱耀宇表示，陳瑞鑫這個盃賽前面表現還好所以排在先發第8棒，觀察到宜蘭縣的投手變化球控球不準，有提醒球員設定直球打，收到好的效果。

陳瑞鑫是2022年U12世界盃棒球賽國手，目前國二身高176公分、體重約80公斤。邱耀宇表示，陳瑞鑫十分精壯，幾乎都是肌肉、沒有贅肉，好身材有中職富邦悍將隊投手江少慶的樣子，雖然才國二，但是身材已經像是高中生。

邱耀宇提到，陳瑞鑫有很好的身材條件，但容易想太多；陳瑞鑫則表示，想很多主要是很想要幫助球隊，自評國中心智進步，不想以前心情起伏大，就是以團隊為主。

陳瑞鑫自評此次盃賽前半段表現時好時壞，今天敲出超前安那個打席，教練提醒往右外野方向打，很開心關鍵時刻有表現幫助球隊。

陳瑞鑫國小是可投可打的好手，升上國中後以打者出賽比較多，但他透露還是有練投，只是更喜歡打擊，打不好時雖然會懊惱，但打出安打幫助球隊感覺很舒服。

陳瑞鑫投手偶像是悍將隊江少慶，打擊偶像是味全龍隊林智勝和吉力吉撈．鞏冠，聽到被說身材像江少慶他也笑說是目標、很開心。（編輯：吳協昌）1130614