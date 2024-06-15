兄弟賞獅5連敗 大巨蛋票房商品破新台幣3800萬

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職中信兄弟隊今天裡子面子全拿，在台北大巨蛋商品加票房收入超過新台幣3800萬元；同時靠著7局下岳東華超前比數二壘打翻轉戰局，率隊以6比2擊敗統一獅隊，讓獅苦吞5連敗。

中職中信兄弟隊今天以台北大巨蛋為主場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）先發2局上有狀況，被陳鏞基敲出陽春砲，再被林安可敲安、保送潘傑楷，被陳重羽敲出二壘打再掉1分，但適時回穩、沒有擴大失分危機。

兄弟前4局沒有拿下分數，5局下靠著曾頌恩二壘打、王政順安打推進，高宇杰安打先追1分，7局下再起攻勢，江坤宇率先敲出安打，高宇杰適時安打送回追平分，岳政華安打延續攻勢，岳東華二壘打、一棒2分超前比數。

兄弟8局下江坤宇二壘打、王政順敲安推進，高宇杰選到四壞保送，岳政華補上安打，一棒2分替球隊多添保險分。

兄弟隊先發投手德保拉今天用98球投6局，僅被敲出5支安打包括1發全壘打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分、無關勝敗，李振昌中繼1局無失分奪下勝投。高宇杰今天單場2安貢獻2分打點都是關鍵，獲選單場最有價值球員（MVP）。

今天台北大巨蛋湧入破紀錄3萬2988名觀眾，改寫中職例行賽單場最多觀眾紀錄，兄弟球團公布「阪神甲子園球場主題日」聯名商品銷售超過新台幣1千萬元，單日商品加票房收入合計超過3800萬元。（編輯：吳協昌）1130615