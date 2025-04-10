高宇杰敲超前二壘安打 兄弟擊退龍隊奪5連勝

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職今天在洲際棒球場賽事，中信兄弟雖然一度被追平，不過7局下高宇杰敲出超前2打點二壘安打，終場兄弟以4比1擊退味全龍隊，奪下5連勝，目前與第1的龍隊沒有勝差。

兄弟在3局下靠著岳東華、宋晟睿敲出安打，率先攻下1分；雖然6局上龍隊的郭天信轟出陽春全壘打，追平比分，不過7局下兄弟的詹子賢、岳東華選到保送後，高宇杰敲出二壘安打，帶有2分打點超前比分，張志豪再敲安打送回1分。

終場兄弟就以4比1擊退龍隊，拉出一波5連勝。單場MVP由敲出超前安打的高宇杰獲選，目前高宇杰還是全勤先發蹲捕，兄弟總教練平野惠一也給他全勤目標，對此高宇杰表示，「教練給我這個目標，身體健康才能完成」。

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兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）此戰用88球投6局，僅被擊出4支安打，包含1發全壘打，送出5次三振，失掉1分演出優質先發，最後無關勝敗；接著陳冠穎、王凱程、黃恩賜各投1局，都沒有失分守住勝利，由陳冠穎奪下勝投。

龍隊先發投手龍聖（Zac Lowther）則是用98球投6.1局，被敲2支安打，投3次保送、6次三振，失掉1分；敗投由投0.1局失3分的郭郁政吞下。（編輯：陳仁華）1140410