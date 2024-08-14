黃子鵬歸隊先發繳5.2局好投 桃猿擊退雄鷹止敗

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職今天在澄清湖球場賽事，樂天桃猿推出身體康復的黃子鵬先發，投5.2局僅失1分，終場桃猿以3比1擊敗台鋼雄鷹，中止4連敗；另一場在台東的賽事中信兄弟以5比3勝富邦悍將。

桃猿在3局上2出局後展開攻勢，陳晨威、林智平選到保送後，朱育賢、林泓育都敲出安打，各帶有1分打點，取得2比0領先。

3局下雄鷹的郭阜林選到保送，靠著推進、暴投到三壘，陳文杰擊出高飛犧牲打、追回1分。不過9局下桃猿再添1分，最終就以2分差奪勝，雄鷹再回到墊底。

桃猿今天推出黃子鵬先發，他在2日先發時因為出現畏寒等身體不適症狀，僅投1.1局就提前退場，經過休息今天回歸。此戰他用100球投5.2局，僅被擊出1支安打，出現4次四死球，投出5次三振，失掉1分，奪下本季第3勝，獲選為單場MVP。

雄鷹先發投手陳柏清則是用96球投7局，被敲出5支安打，另有3次保送、3次三振，失掉2分演出優質先發，不過沒有得到隊友火力支援，吞下敗投。

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另一場在台東棒球場的賽事，中信兄弟的許基宏在2局下從羅戈（Nivaldo Rodriguez）手中轟出2分砲，為本季第6轟，3局下陳俊秀再敲出1打點二壘安打。

悍將在第7、第8局將戰局追成3比3平手，不過8局下兄弟從悍將投手張奕手中選到3次保送、形成滿壘，接著富藍戈（Enderson Franco）接替登板，被詹子賢敲出安打失掉2分，終場兄弟就以5比3擊敗悍將。（編輯：龍柏安）1130814