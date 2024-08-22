投手謝榮豪被野手林佳緯三振 想像自己是陳金鋒

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職昨天在台南球場的比賽發生有趣小插曲，9局上統一獅野手林佳緯登板投球，三振掉中信兄弟投手謝榮豪。對此謝榮豪笑說，上去時想像自己是陳金鋒，不過教練叮囑不要揮棒。

兄弟昨天在第9局就已經取得11比2大幅領先，2出局時獅隊將中外野手林佳緯換成投手，這是他生涯第2度在球隊大幅度落後時登板。

林佳緯本來要對上兄弟強打陳俊秀，不過這時兄弟更換投手謝榮豪上場代打，這是他生涯首打席，不過他看了4顆球都沒有揮棒，最後吞下生涯首K，林佳緯則是拿下生涯首次奪三振。

這個代打調度引起熱議，謝榮豪在打擊區時也偷笑，兄弟總教練平野惠一表示，因為當時對方換野手上來投球，「賽季也來到後段了，想說不要讓打者上去打野手的投球，每個打席對他們的成績都很重要，不過我也有跟榮豪說，最怕的就是觸身球，所以請他站在打擊區的最後方，不要揮棒、避免受傷。」

謝榮豪則表示，被叫上去代打時想說「怎麼可能」，自己上一次打擊已經是高中、17年前了，但總教練有交代不要揮棒、不要受傷，他也笑說：「剛上去的時候就想像我是陳金鋒，有機會的話希望之後上去可以爭取一下，揮個棒這樣。」（編輯：陳正健）1130822