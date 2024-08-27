林佳緯「菜鳥心態」迎戰U23世界盃 期許不要受傷

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（中央社記者楊啟芳新北27日電）中職統一獅隊小將林佳緯已經向U23世界盃台灣隊報到，他今天表示，獅隊教頭林岳平有叮嚀要維持季中的練習步調，林佳緯也期許自己不要受傷，並以「菜鳥心態」面對這次國際賽。

U23世界盃將於9月6日在中國開打，中職味全龍隊劉俊緯、王順和，及統一獅隊林佳緯在昨天向台灣隊報到。林佳緯今天表示，獅隊總教練林岳平有提醒練習的步調不要改變，維持季中的模式，「因為回去還有比賽、季後賽，怕我體力不足會跟不上球隊。」

至於U23世界盃的目標，林佳緯指出，希望能為國家隊拿下冠軍，「自己最主要目標是不要受傷，持續好的表現回到母隊。」林佳緯提到，雖然代表中職出戰難免會被放大檢視，不過並不會緊張，「因為我還是菜鳥，做好菜鳥該做的事情就好。」

林佳緯在去年、2022年都有打過U18世界盃，這次參加成棒級國際賽，他指出，「這次反而比較自在，因為那時候會有一份責任在，在台灣比賽、自己又是學長，讓自己壓力比較大，現在就比較放得開。」

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林佳緯打擊近況不錯，在24日還為獅隊敲出逆轉轟，而且當時擊球後的「確信步」也引起話題。林佳緯今天笑說，自己是第一次開轟後「確信步」，「不知道自己當下為什麼會這樣，打到之後感覺就有（全壘打），而且又是逆轉。」

林佳緯透露當下想要做「確信步」做給林安可看，因為前面幾場比賽剛好林安可跟林益全都有全壘打，「我們就有聊到確信步這個話題，我們比較打不出全壘打的就想做給他們看。」（編輯：李亨山）1130827