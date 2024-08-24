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林佳緯逆轉轟助獅隊勝 林岳平成隊史最多勝教頭

2024/8/24 21:07（8/24 21:16 更新）
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中華職棒統一獅隊19歲小將林佳緯（圖）即將向U23世界盃台灣隊報到，24日晚間在中職例行賽第7局一棒轟出逆轉3分砲，助隊以7比5奪勝。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月24日
中華職棒統一獅隊19歲小將林佳緯（圖）即將向U23世界盃台灣隊報到，24日晚間在中職例行賽第7局一棒轟出逆轉3分砲，助隊以7比5奪勝。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月24日
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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職今天在台南球場的賽事，統一獅隊林佳緯在7局下一棒轟出逆轉3分全壘打，幫助獅隊以7比5擊退富邦悍將，奪下3連勝，林岳平也奪執教生涯第281勝，成為隊史最多勝教頭。

獅隊在2局下靠著林安可、林益全接連敲安打，率先攻下1分；悍將的申皓瑋在4局上從林詔恩手中轟出陽春砲，追平比分；不過4局下獅隊再展開攻勢，潘傑楷、林益全敲安打後，林岱安擊出高飛犧牲打超前，楊竣翔再敲安打送回1分，獅隊取得3比1領先。

5局上悍將一、二壘有人時，高國麟、林哲瑄及戴培峰都敲安打，攻下4分大局超前；不過獅隊小將、同時也是U23世界盃國手林佳緯，在7局下從岳少華手中轟出逆轉3分砲，接著獅隊再得1分，終場獅隊就以7比5奪下3連勝，也讓悍將吞下3連敗。

獅隊總教練林岳平從2020年開始執掌獅隊兵符，今天順利進帳執教生涯第281勝，超越「飛總」呂文生，成為隊史最多勝總教練。

獅隊先發投手林詔恩此戰用70球投3.1局，被敲出5支安打，投4次四死球，失掉1分；接著高塩將樹投1局失4分，目前防禦率已經來到9.26；不過後續王鏡銘、辛俊昇、邱浩鈞、裴瑞茲（Hector Perez）都沒有失分，由辛俊昇獲得勝投。

悍將先發投手黃保羅則是用74球投4.1局，被敲6支安打，投2次保送、2次三振，失掉3分，敗投由岳少華吞下。（編輯：李亨山）1130824

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