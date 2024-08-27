劉俊緯傷勢已無礙向U23報到 被戲稱練武奇才

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）U23世界盃台灣隊正在集訓中，中職好手劉俊緯、王順和及林佳緯都已向球隊報到，劉俊緯今天表示，之前被觸身球擊中的傷勢已經沒有問題，不過也因此多了「練武奇材」的綽號。

中職味全龍隊的劉俊緯、王順和，以及統一獅隊林佳緯昨天已向U23世界盃台灣隊報到，目前除旅美投手沙子宸外，台灣隊已經全數到齊。

劉俊緯在18日比賽時，被悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）156公里速球擊中肋骨，所幸骨頭沒有裂，如期完成報到。不過今天U23台灣隊與新北市成棒隊交手，劉俊緯並沒被列入先發名單，總教練郭李建夫表示，還要向選手本人確認一下身體狀況。

劉俊緯今天受訪時表示，目前身體已經沒有狀況，用力壓才會一點點痛，「運氣比較好、只有挫傷，但當下真的很痛，才會想說骨頭應該是裂了。」劉俊緯在21日就馬上出賽，他指出，剛開始因為瘀青還有點腫，所以做特定動作時會有些痛，但現在已經沒事。

因此劉俊緯現在多了「練武奇才」、「無敵鐵金剛」等綽號，他也笑說，以前穀保家商的同學也會開玩笑說「有練過喔」，他透露，以前在穀保時大家都會玩遊戲，輸的要被罰「肝臟拳」，因此前隊友們都笑說是因為有練過，骨頭才不會裂。

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劉俊緯透露，報到前母隊總教練葉君璋有叮嚀一些打擊、守備的小細節，「他說可以更大膽去做、放得更開。」劉俊緯2022年曾打過U18世界盃，他表示，「U18那時候感覺比較緊繃，雖然U23也會有一定張力，但已經比過了（國際賽），就平常心去面對。」

劉俊緯及林佳緯雖分屬在職棒不同隊伍，不過都是穀保出身的2人再度於國家隊相聚，劉俊緯表示，「我覺得高中的革命情感比較重，那時候穀保輸不得，大家為了冠軍很努力、很團結。」（編輯：龍柏安）1130827