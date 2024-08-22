U23世界盃王念好再扛台灣隊第4棒 盼放開來打

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）U23世界盃棒球賽將於9月6日在中國開打，中職富邦悍將隊王念好將扛下這次台灣隊第4棒。以不同身分效力國家隊，王念好今天表示，現在感覺比較自在，希望可以放開來打。

U23世界盃台灣隊這次選進10名職棒好手，其中有7名野手，台灣隊總教練郭李建夫今天表示，這次中心棒次預計皆交由中華職棒好手扛下，分別為統一獅隊何恆佑、富邦悍將王念好及味全龍隊劉俊緯。

悍將新秀王念好去年還是U18世界盃台灣隊長，也是扛下第4棒，不過今年以職棒球員身分再入選國家隊。他表示，之前打國家隊都是學生時期，「現在就是感覺比較自在，沒什麼壓力、放開來打，希望壘上有人盡量去延續攻勢，主要是能夠帶動氣勢。」

王念好指出，悍將球團希望他到U23國家隊可以吸取經驗，幫助到職業生涯。王念好也笑說，到國家隊報到前，悍將二軍打擊教練蔡建偉叫他「不要丟臉」。

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目前職棒選手中，何恆佑、尹柏淮、胡孟智、曾家輝、邱鑫、王念好都已經報到，劉俊緯、王順和及林佳緯將在26日報到，旅美運動家隊投手沙子宸則在31日與球隊會合。

龍隊的劉俊緯在18日比賽時，被悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）156公里速球擊中肋骨，不過所幸骨頭沒有裂，會按照原計畫報到。郭李建夫說：「那天葉總（味全龍總教練葉君璋）有打電話來，還好沒有什麼事、都平安。」（編輯：張雅淨）1130822