人生首次國際賽 準職棒投手黃子豪盼U23有好表現

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）U23世界盃棒球賽台灣隊正在備戰，預計擔任先發投手角色的黃子豪在今年被中職台鋼雄鷹隊選中，他表示，這次是自己人生中第一次國際賽，也是學生階段最後一次，想要好好表現。

U23世界盃將於9月6日在中國紹興開打，台灣隊總教練郭李建夫今天表示，目前先發投手大概有5名人選，分別為黃子豪、張峻瑋、伍立辰、陳冠穎，以及旅美運動家隊好手沙子宸，今天首場練習賽推出黃子豪先發對上台北興富發隊，投3局失掉1分。

談到自己的狀況，黃子豪表示，目前還在調整階段，因為今天是培訓隊在7月於荷蘭哈連盃結束後的首場實戰。對於U23世界盃的目標，他則說：「希望能夠替球隊贏球，因為這次是我人生第一次國際賽，也是學生階段的最後一次，所以特別想要有好的表現。」

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黃子豪自高雄三民高中畢業後，選擇先到文化大學就讀1年，並在今年報名中職季中選秀，在第2輪就被台鋼雄鷹隊選中，目前已經與球隊談好合約。黃子豪說，自己本來計畫就是高中畢業後先讀1年大學再出來選秀，「當時覺得自己成績還不到職業程度，循序漸進比較好。」

經過大學1年磨練後，黃子豪說，上大學後後接受不同訓練，也去外面找訓練中心，球速上才有所突破，目前最快149公里，但希望球速還可以再加強，目標為155公里。談到目前職棒選手中的學習對象，黃子豪指出，徐若熙的球速、古林睿煬的穩定性，都是可以前進的方向。（編輯：張雅淨）1130822