U23世界盃台灣隊開始練習賽 沙子宸將擔任先發

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）U23世界盃棒球賽台灣隊從今天起進行練習賽備戰，總教練郭李建夫表示，包括旅美投手沙子宸在內，這次預計安排5名左右的先發投手，另外預計由曾家輝、王宇傑擔任關門工作。

U23世界盃棒球賽將於9月6日至15日在中國紹興舉行，預賽分成2組進行，各組取前3名進入超級循環賽。台灣隊被分在B組，另外還有韓國、尼加拉瓜、荷蘭、南非及委內瑞拉；A組則有澳洲、中國、哥倫比亞、英國、日本、波多黎各。

台灣隊預計9月1日出發赴中國，今天在天母棒球場進行首場練習賽，與台北興富發隊交手，最終台灣隊以5比1奪勝。台灣隊推出今年在中職選秀會被台鋼雄鷹隊選中的黃子豪先發，投3局被敲2支安打，投2次四死球、1次三振，失掉1分。

台灣隊這次由郭李建夫擔任總教練領軍，談到先發投手安排，他表示，目前大概有5名人選，分別有黃子豪、張峻瑋、伍立辰、陳冠穎，以及旅美運動家隊好手沙子宸，他預計於31日向台灣隊報到。郭李建夫指出，沙子宸在美國先發、中繼都有擔任，原則上會放在先發。

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至於終結者角色，郭李建夫指出，預計由樂天桃猿隊新秀曾家輝及台電投手王宇傑擔任。這次U23世界盃職棒投手共有3人，分別為沙子宸、曾家輝及統一獅隊的尹柏淮，郭李建夫表示，不管是國內外職棒母隊球團，都有對投手設下投球限制，但沒有很嚴格。

談到今天黃子豪的表現，郭李建夫表示，他的球有點偏高，不過因為是近期第一次實戰，對打者的感覺沒那麼好，可能還會再讓他投1至2場比賽。（編輯：張雅淨）1130822