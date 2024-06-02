本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

U23世界盃培訓隊開訓 將安排與二軍打7場練習賽

2024/6/2 11:24（6/2 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U23世界盃棒球賽台灣培訓隊2日正式展開集訓，集訓間安排7場與中職二軍球隊包括富邦悍將、樂天桃猿和味全龍隊的練習賽。圖為集訓時總教練郭李建夫（中左3）與球員講話情形。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月2日
U23世界盃棒球賽台灣培訓隊2日正式展開集訓，集訓間安排7場與中職二軍球隊包括富邦悍將、樂天桃猿和味全龍隊的練習賽。圖為集訓時總教練郭李建夫（中左3）與球員講話情形。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北2日電）U23世界盃棒球賽台灣培訓隊昨天報到、今天正式展開集訓，預計安排7場與中職二軍球隊練習賽，25日出發前往美國與美國NCAA大學明星隊打對抗賽，備戰9月舉行的U23世界盃。

U23世界盃棒球賽今年將於9月5日至15日在中國杭州紹興棒壘球體育文化中心舉行，中華民國棒球協會5月中公布26人培訓名單，由總教練郭李建夫領軍，名單也特別納入4名因為超齡無法打亞洲青棒賽的投手張峻瑋、黃仲翔、韋宏亮和林維恩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

球隊昨天在台中報到、今天正式展開集訓，集訓間安排7場與中職二軍球隊包括富邦悍將、樂天桃猿和味全龍隊的練習賽，首場練習賽預計8日舉行。此次帶入12名投手，教練團初步規劃，與中職二軍7場練習賽預計會讓7名不同投手嘗試先發。

U23培訓隊將一路集訓至24日，25日出發前往美國與美國NCAA大學明星隊打對抗賽，之後再轉往捷克比賽，透過與國外球隊高強度對抗賽磨練，備戰U23世界盃正式賽。（編輯：張雅淨）1130602

張峻瑋
U23世界盃培訓隊名單出爐 納入4名高中投手王貞治盃青棒黃仲翔飆出153公里 率新北晉4強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：