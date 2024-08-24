本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美前駐聯大使海利：中國綁架2758號決議 美應要求聯合國開聽證會
首頁 / 運動
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰
首頁 / 運動

卓榮泰盼推「T足球」計畫 培育更多台灣好手

2024/8/24 14:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）Dream Taiwan台灣夢想足球隊9月將到西班牙比賽，今天在新竹縣展開訓練。行政院長卓榮泰上午現身球場為球隊打氣時說，盼未來能推動「T足球」計畫，培育更多台灣足球好手。

18名來自台灣各地足球員組成的Dream Taiwan足球隊，將於9月6至8日代表台灣到西班牙參加2024年第28屆Arnedo Cup賽事，球隊今天起在國立台灣大學竹北校區足球場展開多天訓練。卓榮泰上午穿著Dream Taiwan球衣、足球鞋現身，並下場與球員一起熱身、進行PK戰，為球員們加油打氣。

卓榮泰致詞說，他就讀國小時也踢足球，學校足球隊都在校內足球場踢球，而中高年級學生就找2棵樹木當成球門開始踢球，當時若有其他足球校隊到學校比賽，全校學生拿著椅子圍在場邊當啦啦隊。

卓榮泰指出，此次Dream Taiwan足球隊將到西班牙參加Arnedo Cup比賽，與全球16個國家的足球隊切磋球技，亞洲只有台灣與日本受邀，許多對手可能是未來球星，此次可把眼光放遠，看看世界頂尖的國家足球隊選手是如何訓練。

卓榮泰說，希望未來能擬定並推動「T足球」10年計畫，T代表台灣，從小開始訓練，培養出更多台灣足球好手，先在亞洲取得好成績，更希望能往世界盃的遠大目標邁進。

台灣足球發展協會理事長石明謹接受媒體聯訪說，Arnedo Cup是由西班牙甲級、乙級聯賽職業足球隊的青訓隊伍參加的比賽，每年只邀請全球16支隊伍，去年台灣首度參加獲得第13名，今年再度受邀參賽。

石明謹說，Dream Taiwan足球隊成員是由全台各地校隊或足球俱樂部教練推薦出80名選手後，再經過對抗賽選訓出18名菁英球員，今天開始集訓，後續會到西班牙再集訓1週，盼獲佳績。

今年Dream Taiwan隊長徐子豪接受媒體聯訪說，他曾到韓國參加比賽，發現比他年紀小的當地球員都已經很強，此次到西班牙是難得機會，會努力觀摩其他國家球員球技。（編輯：李錫璋）1130824

#台灣
#行政院長
#世界盃
#石明謹
#西班牙
#亞洲
#卓榮泰
卓榮泰
因應AI時代 卓榮泰：2030年前發電量都有餘裕向奧運國手請益 卓榮泰提1承諾4拜託
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：