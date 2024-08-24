卓榮泰盼推「T足球」計畫 培育更多台灣好手

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）Dream Taiwan台灣夢想足球隊9月將到西班牙比賽，今天在新竹縣展開訓練。行政院長卓榮泰上午現身球場為球隊打氣時說，盼未來能推動「T足球」計畫，培育更多台灣足球好手。

18名來自台灣各地足球員組成的Dream Taiwan足球隊，將於9月6至8日代表台灣到西班牙參加2024年第28屆Arnedo Cup賽事，球隊今天起在國立台灣大學竹北校區足球場展開多天訓練。卓榮泰上午穿著Dream Taiwan球衣、足球鞋現身，並下場與球員一起熱身、進行PK戰，為球員們加油打氣。

卓榮泰致詞說，他就讀國小時也踢足球，學校足球隊都在校內足球場踢球，而中高年級學生就找2棵樹木當成球門開始踢球，當時若有其他足球校隊到學校比賽，全校學生拿著椅子圍在場邊當啦啦隊。

卓榮泰指出，此次Dream Taiwan足球隊將到西班牙參加Arnedo Cup比賽，與全球16個國家的足球隊切磋球技，亞洲只有台灣與日本受邀，許多對手可能是未來球星，此次可把眼光放遠，看看世界頂尖的國家足球隊選手是如何訓練。

卓榮泰說，希望未來能擬定並推動「T足球」10年計畫，T代表台灣，從小開始訓練，培養出更多台灣足球好手，先在亞洲取得好成績，更希望能往世界盃的遠大目標邁進。

台灣足球發展協會理事長石明謹接受媒體聯訪說，Arnedo Cup是由西班牙甲級、乙級聯賽職業足球隊的青訓隊伍參加的比賽，每年只邀請全球16支隊伍，去年台灣首度參加獲得第13名，今年再度受邀參賽。

石明謹說，Dream Taiwan足球隊成員是由全台各地校隊或足球俱樂部教練推薦出80名選手後，再經過對抗賽選訓出18名菁英球員，今天開始集訓，後續會到西班牙再集訓1週，盼獲佳績。

今年Dream Taiwan隊長徐子豪接受媒體聯訪說，他曾到韓國參加比賽，發現比他年紀小的當地球員都已經很強，此次到西班牙是難得機會，會努力觀摩其他國家球員球技。（編輯：李錫璋）1130824