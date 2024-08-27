盼體育部設在高雄 陳其邁：最貼近選手的距離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）行政院成立體育暨運動發展部籌備小組，高雄市長陳其邁今天表示，若體育部能設在高雄，整合現在的國家運動訓練中心跟國家運動科學中心，是最貼近選手的距離，能讓選手受到最好的照顧。

行政院長卓榮泰日前表示，為落實總統賴清德的政見，將打造全新的體育暨運動發展部，以體育運動壯大台灣，因此宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，由行政院秘書長龔明鑫擔任召集人。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，2008年，當時體委會就設在現在的國家運動訓練中心，但到前總統馬英九執政後就馬上取消這個計畫，到2013年，甚至降格併入教育部。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁說，如果體育部能設在高雄，整合現在的國家運動訓練中心跟國家運動科學中心，是最貼近選手的距離，中央也能迅速了解體育產業跟運動選手的需求，可以讓選手受到最好的照顧。

陳其邁說，自己「百分之百贊成」體育部設在高雄，「否則每次比賽，都會看到很多人要下來高雄，然後下來又上去，其實選手就在這裡」，因此體育部如能設在高雄，那是最好也不過的事，相信對選手來說也是如此。（編輯：謝雅竹）1130827