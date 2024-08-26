中信兄弟選秀11人完成簽約 許庭綸簽約金540萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北26日電）今年選秀選進7名投手、4名野手的中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天發布新聞稿表示，全數完成簽約，首輪指名外野手許庭綸簽約金新台幣540萬元、月薪6萬元。

兄弟說，11人陸續完成體檢，投入二軍及農場訓練。

畢業於桃園市平鎮高級中等學校的許庭綸攻守實力受看好，領袖特質更讓球團期待在不久的將來，能看到許庭綸在一軍戰場上一展長才。

第2輪指名投手伍立辰來自國立嘉義大學，被評選為這屆選秀大學最優秀投手之一，以簽約金415萬元、月薪8萬元加盟，球團期待伍立辰在訓練體系越來越茁壯，未來成為團隊不可或缺戰力。

第3輪指名右投手陳冠穎來自台北市立大學，以簽約金300萬元、月薪7萬元披黃衫；第4輪指名平鎮高中應屆畢業內野手徐紹予，以簽約金260萬元、月薪5萬元加盟。

兄弟第5、6輪指名投手劉亦智、鄧朝駿分別以簽約金190萬元、160萬元加盟，第7、8輪選進的捕手陳九登及投手朱宏樺分別以簽約金95萬元、60萬元完成簽約，第9到11輪選進的投手游竣宥、林展樟及野手黃霆杉分別以月薪5萬元到7萬元加入。

此外，伍立辰、陳冠穎與陳九登入選U23世界盃棒球賽台灣代表隊，兄弟球團表示，3人已完成體檢，待U23賽事結束後、9月中向球隊報到。

兄弟領隊劉志威表示，簽約過程相當順利，期待新秀們進球隊後，在各方面持續精進，在場上發揮最好表現；至於是否增添自培選手，劉志威說：「會持續關注這些具有潛力的球員，有機會一定會邀請。」（編輯：李明宗）1130826