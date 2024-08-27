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竹市8/30奧運拳擊銅牌陳念琴見面會 廠商贈千杯珍奶

2024/8/27 14:35
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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市拳擊好手陳念琴拿下巴黎奧運銅牌。竹市府表示，30日將舉辦英雄見面會，有咖啡店業者贊助1000杯珍奶兌換券，前100名排隊民眾還可獲得陳念琴簽名卡及合照機會。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，歡慶新竹市拳擊選手陳念琴於2024巴黎奧運拿下拳擊女子66公斤級銅牌，8月30日下午5時在巨城購物中心噴水廣場舉辦「2024巴黎奧運英雄見面會」，陳念琴與教練柯文明將到場與市民同歡。

竹市府教育處於稿中表示，陳念琴榮獲巴黎奧運銅牌，創下在奧運最佳成績，更是竹市在奧運場上第1面拳擊獎牌，為感謝選手與教練辛勞，市府將獎勵金從新台幣30萬元加碼至50萬元，教練獎勵金也從15萬元加碼至25萬元。

教育處指出，知名飲料店將於見面會當天贊助1000杯冰黑糖珍珠厚奶茶（L）兌換券，前100名排隊民眾還可獲得陳念琴親筆簽名卡及上台合照機會。

有關珍奶兌換方式，教育處表示，民眾需於8月31日至9月9日，每天下午1時至晚間10時前往85度C迎曦店憑券兌換，每日限量兌換100杯（甜度冰塊固定），總數1000杯。（編輯：李錫璋）1130827

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