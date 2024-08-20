陳念琴任國民體育日代言人 盼帶動運動風氣

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（中央社記者陳容琛台北20日電）巴黎奧林匹克運動會拳擊銅牌得主陳念琴今天表示，很開心與藝人坤達共同擔任113年度國民體育日代言人，期盼利用運動員價值，帶動民眾喜歡運動風氣。

教育部體育署下午舉辦「113年度國民體育日」啟動記者會，陳念琴接受媒體聯訪表示，當初接受體育署邀約非常開心，並在奧運前已敲定。

生涯第3度站上五環殿堂、終於站上頒獎台的陳念琴說，以往準備大賽都較有壓力、緊張，心態上無法放鬆，確定取得巴黎奧運門票後，就與教練討論試試看轉換心態，教練也慢慢接受，「從訓練中看到我的變化」，當選手可與教練溝通是最好的關係。

陳念琴在巴黎奧運充滿能量的進場被廣泛討論，她笑說，上台前問教練「可以玩嗎？」教練回應「你的舞台去玩吧」，但還是被提醒前2場「有點太多了。」甚至4強戰還玩鏡頭，被防護員取名「鏡頭的女兒」。

陳念琴說，站上奧運殿堂不易，4年才1次，想盡情享受舞台。

近期台灣確定加入世界拳擊聯盟（World Boxing），陳念琴表示，站在運動員角度，只要能持續在亞洲運動會、奧運展現身手，往好方向前進，心情絕對開心，而目前維持自主訓練，有可能征戰11月亞洲拳擊錦標賽。（編輯：李明宗）1130820