陳念琴參加豐年祭 大排場歡迎受寵若驚

（中央社記者陳容琛台北20日電）帶著巴黎奧運銅牌得主身分，台灣拳擊女將陳念琴首度返回家鄉參加阿美族豐年祭，受到大排場歡迎，她笑說有點受寵若驚，但也覺得很幸福。

身上流著阿美族血液的陳念琴，今年在巴黎奧運拿下拳擊女子66公斤級銅牌，生涯首度站上五環殿堂的頒獎台，上週她趁著空檔返回家鄉花蓮太巴塱參加阿美族豐年祭，陳念琴接受媒體聯訪時表示：「這是我從小到大第1次正式回家參加，好像自己是一個小孩子。」

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陳念琴指出，由於祖父以前是祭司，很受部落所有人的尊敬，因此她獲得大排場歡迎，「有點受寵若驚，我感覺很幸福，能夠卸下所有包袱，做回真正的念琴。」雖然因為健康因素而滴酒不沾，不過陳念琴很享受跳舞環節，還學了5個新舞步，「我發現好難、跟不上，但下次參加應該就順了。」

搭上巴黎奧運的奪牌熱潮，陳念琴返台後行程滿檔，不僅社群媒體的追蹤人數大幅成長，連走在路上會被認出來，甚至她提到昨天才知道有粉絲創建一個「支持念琴」的群組，「我覺得超酷的，但我們的身分是運動員，盡量不要被影響，專注在運動員的表現上。」（編輯：李亨山）1130820