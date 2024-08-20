日本羽賽 王齊麟邱相榤國際賽合拍首戰開紅盤

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣羽球雙打好手王齊麟在巴黎奧運後改搭邱相榤，今天迎接國際賽合拍首戰，在超級750系列日本羽球公開賽男雙首輪以21比16、21比13拍下日本組合保木卓朗與小林優吾，晉級16強。

李洋與王齊麟在巴黎奧運羽球男雙完成史無前例連霸壯舉，為李洋在奧運最後一舞完美劃下句點，隨著李洋將退役轉任教職，「麟洋配」即將走入歷史。而王齊麟未來將與21歲小將、左手持拍的邱相榤攜手合作，新組合「麟榤配」將擦出什麼新火花，備受期待。

由於王齊麟先前以備戰奧運為主，奧運後才開始與邱相榤訓練，因此合作時間並不長，「麟榤配」選擇日本羽球公開賽作為搭檔首場國際賽，首戰就遭遇世界第8的日本組合保木卓朗與小林優吾，對手曾拿下2021年世界羽球錦標賽金牌。

「麟榤配」開賽一度陷入2比4落後，隨後展開反擊，帶著11比7領先進入技術暫停，面對對手緊追不捨，「麟榤配」以一波4比0攻勢收尾，首局以21比16先下一城。

次局「麟榤配」克服前段3分落後劣勢，靠著一波7比0猛攻取得領先，隨後未給對手太多機會，以21比13勝出，2人國際賽合拍首場賽事就有好的開始。

「麟榤配」在收下16強門票後，接下來將迎戰加拿大組合凱文．李（Kevin Lee）與林德曼（Ty Alexander Lindeman）、日本組合三橋健也與岡村洋輝之間的贏家。（編輯：張雅淨）1130820