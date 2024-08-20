戴資穎奧運後首戰告捷 晉日本羽球公開賽16強
2024/8/20 11:30（8/20 11:47 更新）
（中央社記者黃巧雯台北20日電）超級750系列日本羽球公開賽今天開打，台灣羽球一姐戴資穎女單首輪僅花29分鐘，以21比16、21比12擊敗印度選手查里哈，闖進16強，巴黎奧運後首戰順利收下勝利。
預計今年底退休的戴資穎，在身體有傷情況下，巴黎奧運分組賽最後一戰不敵泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）後，含淚結束在奧運最後一舞。
戴資穎本週參加在橫濱舉行的日本羽球公開賽，在女單前3名好手韓國球后安洗瑩、中國名將陳雨菲、西班牙好手瑪琳（Carolina Marin）都缺陣情況下，戴資穎榮膺頭號種子，首輪對手為排名第56的印度選手查里哈（Ashmita Chaliha），雙方生涯首度交手。
戴資穎今天以5比1開局，隨後遭遇亂流，所幸及時回穩，在12比13落後情況下，以一波7比0攻勢甩開對手，並以21比16搶下首局。
次局歷經開局落後，戴資穎連得6分超前占據上風，局末再以一波5比0攻勢迅速關門，以21比12迎接勝利。
戴資穎在闖進16強後，下一戰將與烏克蘭選手布羅娃（Polina Buhrova）爭奪8強門票。
另外，台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨在結束巴黎奧運之旅後，因李佳馨還需時間調整，葉宏蔚暫時改搭詹又蓁，今天混雙首輪就歷經3局大戰，以21比19、11比21、21比11擊退日本組合西大輝與佐藤灯，收下合拍首勝。
其他台將部分，「左手重砲」林俊易男單首輪以直落2橫掃地主好手渡邊航貴，與男雙楊博涵、劉廣珩分頭闖進16強。（編輯：張雅淨）1130820
- 戴資穎奧運後首戰告捷 晉日本羽球公開賽16強2024/08/20 11:30
- 2024/08/18 20:02
- 2024/08/13 16:16
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
獲「麟洋路」致敬 李洋：前輩打下基礎才造就我們