戴資穎奧運後首戰告捷 晉日本羽球公開賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）超級750系列日本羽球公開賽今天開打，台灣羽球一姐戴資穎女單首輪僅花29分鐘，以21比16、21比12擊敗印度選手查里哈，闖進16強，巴黎奧運後首戰順利收下勝利。

預計今年底退休的戴資穎，在身體有傷情況下，巴黎奧運分組賽最後一戰不敵泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）後，含淚結束在奧運最後一舞。

戴資穎本週參加在橫濱舉行的日本羽球公開賽，在女單前3名好手韓國球后安洗瑩、中國名將陳雨菲、西班牙好手瑪琳（Carolina Marin）都缺陣情況下，戴資穎榮膺頭號種子，首輪對手為排名第56的印度選手查里哈（Ashmita Chaliha），雙方生涯首度交手。

戴資穎今天以5比1開局，隨後遭遇亂流，所幸及時回穩，在12比13落後情況下，以一波7比0攻勢甩開對手，並以21比16搶下首局。

次局歷經開局落後，戴資穎連得6分超前占據上風，局末再以一波5比0攻勢迅速關門，以21比12迎接勝利。

戴資穎在闖進16強後，下一戰將與烏克蘭選手布羅娃（Polina Buhrova）爭奪8強門票。

另外，台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨在結束巴黎奧運之旅後，因李佳馨還需時間調整，葉宏蔚暫時改搭詹又蓁，今天混雙首輪就歷經3局大戰，以21比19、11比21、21比11擊退日本組合西大輝與佐藤灯，收下合拍首勝。

其他台將部分，「左手重砲」林俊易男單首輪以直落2橫掃地主好手渡邊航貴，與男雙楊博涵、劉廣珩分頭闖進16強。（編輯：張雅淨）1130820