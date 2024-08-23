戴資穎克服傷停影響 日本羽球公開賽晉4強
2024/8/23 10:20（8/23 10:36 更新）
（中央社記者黎建忠台北23日電）台灣羽球天后戴資穎今天在BWF日本羽球公開賽女單8強面對地主選手仁平菜月，克服首局一度傷停的影響，以21比13、21比14獲勝，順利挺進4強。
世界排名第4的戴資穎，賽前對世界第28的仁平菜月交手過1次，是在去年亞洲羽球錦標賽16強，當時戴資穎也是直落2獲勝。
今天再戰，戴資穎儘管帶傷出賽依舊壓著對手打，首局很快就取得11比4領先進入技術暫停，短暫休息後，戴資穎取得15比4的整局最大領先。
不過隨後對手連拿3分，其中第6分的幸運翻網球，讓戴資穎救球時原本就有傷的左膝不慎過度延伸，戴資穎立刻面露痛苦表情並請求暫停，進行治療，大會醫師進場噴冷凍止痛劑後，戴資穎繼續回到球場，順利收下首局。
第2局前段，戴資穎似乎沒受到傷勢太大影響，在6比4領先時連得7分瞬間擴大差距；不過戴資穎15比8領先時，突然遭遇亂流，過多失誤，讓對手連得6分追至1分差。
幸好戴資穎再度發揮過往經驗，靠著拿手的前、後場調動，再連拿5分取得20比14的6個賽末點，最後靠著精彩的虛攻短球騙倒對手，順利直落2拿下比賽勝利。
生涯最後一次在日本公開賽登場的戴資穎，闖進4強後也照例站在場中央對著4面球迷點頭致意，而她接下來的對手，將會是日本的大崛彩、泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）之間的勝方。（編輯：唐聲揚）1130823
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