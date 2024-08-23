中華電女籃50週年 郭水義：今年預算加碼4成

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（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信女籃慶祝50週年，中華電董事長郭水義表示，今年預算加碼成長4成，也持續為退役球員開一條正式聘僱的程序。行政院副院長鄭麗君也表示，明年體育預算會成長25億元，體發部成立後，預算還會再成長。

中華電信今天舉行「中華電信女籃50週年慶典」記者會，邀請歷屆球員回娘家，郭水義表示，中華電信女籃前身是由交通部電信總局所創立，自民國63年創立至今，歷經50年的光輝，見證國家籃球運動發展的縮影。

郭水義並宣布，今年中華電信女籃預算加碼成長4成，同時希望中華電信女籃球員退役後，繼續留在中華電信服務，中華電信女籃球員退役後，過去除了轉職為教練或經理外，也有不少位居中華電信要職，包含目前花蓮營運處總經理趙羚、新北營運處股長林麗淑等。

郭水義指出，今年將中華電信女籃教練及經理職務調整為專任帶領球隊，不需要再兼行政工作，球員退役後，也開一條進入中華電信正式聘僱程序，輔導球員轉職加入中華電信。

行政院副院長鄭麗君致詞時透露，她年輕時也很愛打籃球，全力支持體育發展，也感謝中華電信擔任幕後推手，力挺國內籃壇，賴總統去年就提出要成立體育暨運動發展部，行政院長卓榮泰也已責成行政院團隊展開籌備，以推展全民運動、強化選手培育、發展體育產業、推動運動外交等4大願景，打造台灣成為運動大國。

鄭麗君表示，明年的體育預算也成長新台幣25億元，未來體發部成立後，預算還會再成長。

針對巴黎奧運轉播，郭水義表示，收視成果創新高，同時上線人數成長近4成左右，明顯高於東京奧運，中華電也會繼續邀世界羽球球后戴資穎擔任中華電永續發展大使。（編輯：林淑媛）1130823