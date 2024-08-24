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戴資穎膝傷放棄日本羽球公開賽4強 返台接受檢查治療
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戴資穎膝傷放棄日本羽球公開賽4強 返台接受檢查治療

2024/8/24 08:25（8/24 08:42 更新）
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台灣羽球天后戴資穎23日在日本羽球公開賽女單闖進4強，比賽過程中造成左膝傷勢復發，為求保險起見決定棄賽。圖為戴資穎22日16強賽出戰畫面。（BadmintonPhoto提供）中央社記者黎建忠傳真 113年8月22日
台灣羽球天后戴資穎23日在日本羽球公開賽女單闖進4強，比賽過程中造成左膝傷勢復發，為求保險起見決定棄賽。圖為戴資穎22日16強賽出戰畫面。（BadmintonPhoto提供）中央社記者黎建忠傳真 113年8月22日
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（中央社記者黎建忠台北24日電）台灣羽球天后戴資穎昨天在日本羽球公開賽女單闖進4強，不過卻在比賽過程中造成左膝傷勢復發，為求保險起見決定棄賽，將返台接受進一步檢查和治療。

戴資穎昨天在國際羽球總會（BWF）超級750等級的日本羽球公開賽8強，耗費43分鐘，以21比13、21比14輕取地主選手仁平菜月。

只不過，戴資穎在首局15比5領先時，對手第6分是一記幸運翻網球得分，但戴資穎為了撲救，左膝過度延伸，讓原本膝蓋就有傷勢的她，面露痛苦表情、單腳原地跳動，並且隨即請求醫療暫停。

大會醫師進場後，只能噴上冷凍劑短暫止痛，儘管戴資穎撐著打完全場，但賽後還是決定4強棄賽。

戴資穎在接受中央社記者訪問時表示，受傷當下感覺就不太妙，但還是努力撐完比賽，只是下場後還是很不舒服，所以就去跟大會開立受傷證明決定棄賽，盡快回台灣接受進一步檢查和治療。

只是BWF不知道什麼原因，一直拖到今天才公布戴資穎棄賽的消息。

戴資穎帶著雙膝傷勢參加巴黎奧運，7月31日打完最後一場比賽後就完全休息，直到8月18日才前往日本備戰，這中間不到3週的時間，確實只能讓她帶傷繼續拚。

戴資穎笑說：「能打到4強我也很訝異，不過現在就是走多遠是多遠，希望回台灣檢查後沒有太嚴重的問題。」（編輯：陳政偉）1130824

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