周天成直落2輕取泰國王高倫 晉日本羽球賽4強

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（中央社記者黎建忠台北23日電）台灣羽球一哥周天成今天在BWF超級750的日本羽球公開賽8強，以21比16、21比10輕取泰國選手王高倫（Kantaphon Wangcharoen），如願晉級4強。

世界排名第10的周天成，賽前對上世界第40的泰國王高倫有著6勝1敗的完全優勢；今天雙方再度交手，首局周天成和對手打得膠著，雖一度以10比7領先，但又被對手反打一波以11比14落後。

不過周天成在13比15落後時，主動掌握攻勢，一口氣連得6分逆轉戰局，艱辛的拿下首局。

打出氣勢的周天成，在第2局越打越順，開賽就取得5比1的領先，並且在9比6領先時連得6分，瞬間擴大領先比數，輕鬆拿下第2局。

周天成在巴黎奧運止步8強，不過回到台灣後，他隨即訂下新目標，希望能再戰2028年洛杉磯奧運。

至於台灣另一男單王子維，則是和地主球員奈良岡功大苦戰76分鐘，仍以13比21、21比19、16比21落敗，止步8強。

周天成晉級4強後，對手正巧就是奈良岡功大，希望靠周天成幫忙復仇。（編輯：陳政偉）1130823