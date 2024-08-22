王齊麟邱相榤拚戰71分鐘 止步日本羽賽16強

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（中央社記者黎建忠台北22日電）BWF超級750的日本羽球公開賽，台灣男雙新組合王齊麟、邱相榤今天在16強拚戰71分鐘先盛後衰，以21比7、21比23、22比24不敵日本組合三橋健也、岡村洋輝，無緣晉級8強。

李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球男雙奪金後就拆夥，王齊麟和球團新秀邱相榤搭檔，延續球員生涯，日本羽球公開賽就是2人首戰，32強如願過關，今天16強就遭遇苦戰。

王齊麟、邱相榤面對世界排名第21的日本組合三橋健也、岡村洋輝，首局打來得心應手，開賽就取得6比1領先，台灣組合靠著出色的前3拍強攻得手，很快就取得14比4雙位數領先，輕鬆收下首局。

不過第2局起，對手加強平抽擋，不給台灣組合殺球的機會，雙方因此陷入拉鋸戰，儘管王齊麟、邱相榤從17比20追成平手，但最後仍被對手追回一局。

關鍵決勝第3局，雙方依舊打得相當膠著，王齊麟、邱相榤雖兩度分別以14比11、17比14取得領先，並以20比18獲得2個賽末點，可惜邱相榤先是發球失誤，隨後王齊麟也回球出界，雙方又戰成20平手。

日本組合三橋健也、岡村洋輝在23比22領先時，靠著王齊麟回球掛網，才辛苦帶走這場拚戰71分鐘的勝利。王齊麟在接受中央社訪問時表示，第一次搭檔還有很多地方需要改進，今天確實輸得有點可惜。

王齊麟、邱相榤結束日本羽球公開賽後，接下來將轉戰世界羽球聯盟（BWF）超級500的韓國羽球公開賽。（編輯：張雅淨）1130822