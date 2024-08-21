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李洋超大羽球拍為統一獅開球 盼與王齊麟合體

2024/8/21 20:34（8/21 21:36 更新）
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中華職棒統一獅隊21日舉辦「金門酒廠主題日」，球團特別邀請金門之子、巴黎奧運羽球男雙金牌得主李洋（圖）到台南棒球場開球，他舉起超大號球拍將棒球打到本壘板。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月21日
中華職棒統一獅隊21日舉辦「金門酒廠主題日」，球團特別邀請金門之子、巴黎奧運羽球男雙金牌得主李洋（圖）到台南棒球場開球，他舉起超大號球拍將棒球打到本壘板。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月21日
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職統一獅隊今天在台南棒球場與中信兄弟交手的賽事，邀請巴黎奧運羽球男雙金牌得主李洋到場開球，他用超大羽球拍將棒球打到本壘板，並喊話盼下次能與王齊麟合體開球。

「麟洋配」李洋及王齊麟於這次巴黎奧運再次拿下金牌，達成羽球男雙2連霸。統一獅隊今天舉辦「金門酒廠主題日」，剛好李洋是金門人，獅隊球團特別邀請金門之子李洋到台南棒球場開球。

賽前李洋乘坐汽車繞場，拋送個人親筆簽名球給球迷，他也展現親和力，主動和球迷揮手打招呼。不只球迷熱情，獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）與古林睿煬在場中玩起羽球，李洋還借用布雷克的羽球拍，發送簽名球給鑽石席觀眾，也與古林睿煬對打了幾球。

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這次開球活動，獅隊球團特別準備超大號黃金球拍，李洋以羽球拍揮擊棒球，並由林安可擔任開球捕手。李洋表示：「我覺得很有趣，雖然可能沒辦法很準確將球送到本壘板前，但我覺得以羽球結合棒球，這樣趣味的開球方式很棒。」

李洋的金牌搭檔王齊麟之前已經為台鋼雄鷹隊開球，王齊麟目前與新搭檔邱相榤在進行日本羽球公開賽。李洋表示，近期有關注王齊麟賽事，祝福能收獲好成績，一同為台灣羽球付出心力，更喊話希望王齊麟能再度回到他身旁一起開球。（編輯：管中維）1130821

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